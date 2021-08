Die Bundestagskandidatin Gökay Akbulut (Die Linke) über das Image der Quadratestadt in Berlin, warum sie für Enteignungen ist - und was sie an Angela Merkel schätzt. Wir haben sie im Wahlkreisbüro ihrer Partei in T6/37 zum Gespräch getroffen. Dabei ging es neben Verkehrspolitik um den Klimawandel, Gesundheit als Ware und „rockige“ Themen.

Frau Akbulut, alle reden von Verkehrswende.

...