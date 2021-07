Mannheimer Linke lädt zum Workshop ein - Ideen für den Wandel

Mannheim. Die Mannheimer Linke veranstaltet am Samstag von 15 bis 17 Uhr einen Workshop im Lameygarten in R 7. Der Titel zur Veranstaltung lautet: „Deine Stadt, deine Zukunft! Mannheim sozial & ökologisch gestalten“. „Um den Klimawandel zu begrenzen, müssen enorme Anstrengungen vorgenommen werden, sowohl global als auch lokal“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Dabei müssten Aspekte der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt werden. Hierbei sollen Vorschläge für den sozialen und ökologischen Wandel in Mannheim diskutiert und erarbeitet werden.

Nach einführenden Wortbeiträgen zu den drei Themenfeldern „Wohnen und Stadtklima“, „Mobilität und Flächengerechtigkeit“ sowie „Arbeit und Industrie der Zukunft“ werden die Teilnehmenden nach dem Prinzip des „World Café“ Ideen sammeln und Maßnahmen formulieren. Die Ergebnisse sollen Einfluss in die politischen Prozesse finden. Bundestagsabgeordnete und -kandidatin Gökay Akbulut wird die Gäste begrüßen, moderiert wird die Veranstaltung von Stadtrat Dennis Ulas (Fraktionsvorsitzender LI.PAR.Tie.). Für Verpflegung ist gesorgt, die Hygienevorgaben werden eingehalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.