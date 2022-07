Mannheimer Kunststraße wegen Bauarbeiten ab Samstagabend gesperrt

Mannheim. Die Kunststraße wird am Samstag, 16. Juli, ab 19 Uhr von den Quadraten N5/O5 bis N7/O7 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt, damit am folgenden Morgen mit dem Aufbau eines Portalkrans für das Bauvorhaben „New 7“ begonnen werden kann. Der Verkehr wird durch die M- und L-Quadrate umgeleitet. Abhängig von Wind- und Witterungsverhältnissen sowie dem aktuellen Verkehrsaufkommen ist geplant, dass die Aufbauarbeiten am Sonntag, 17. Juli, gegen 20 Uhr beendet sind und die Kunststraße wieder geöffnet werden kann.

Diringer & Scheidel baut das einstige Kaufhaus in N7 um. Erdgeschoss und Untergeschosse bleiben erhalten. Das Gebäude soll künftig gemischt genutzt werden. Einzelhandelsflächen werden nur im Erdgeschoss eine Rolle spielen. Im Großteil des Gebäudes soll Wohnraum entstehen, gefolgt von Büro- und Praxisflächen.

Die Sperrung der Kunststraße ab N5/O5 bis zum Kaiserring wird benötigt, damit ein Sattelauflieger den ganzen Tag über einzelne Kranteile in die Kunststraße entgegen der Fahrtrichtung einfahren kann. Im gesperrten Bereich ist absolutes Parkverbot. Die Ausfahrten im Aufbaubereich des Krans können nicht genutzt werden, ebenso ist das N7-Parkhaus nur bedingt nutzbar.