„So etwas habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich dachte, dass so etwas nicht mehr vorkommt.“ Lutz Pauels ist auch am Montagvormittag immer noch wütend über das, was sich ab Freitagmittag in der Kunststraße abgespielt hat. Ohne vorherige Ankündigung wurde die Durchfahrt am Paradeplatz über das gesamte Wochenende gesperrt, weil für den Umbau des früheren Postgebäudes ein Kran aufgebaut wurde

