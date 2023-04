Mannheimer Kunststraße ab Dienstagabend für Autos wieder ganz offen

Mannheim. In den Quadraten werden die Uhren wieder zurückgedreht. Oder genauer gesagt: die Durchfahrtsregeln für Autos. Nach dem Abbruch des vor einem Jahr begonnenen Verkehrsversuchs ist die Kunststraße jetzt wieder durchgängig mit Kraftfahrzeugen befahrbar, wie Stadtsprecherin Corinna Hiss auf Anfrage mitteilt.

Weiter geht es nach Osterferien

Von Montag bis Dienstagabend war der Abschnitt zwischen C 1 und D 1 – also aus Richtung Ludwigshafen kommend direkt vor dem Paradeplatz – noch gesperrt. Man habe erst die Fahrbahn und die Parkstände entsprechend neu markieren müssen, so Hiss. Fortan können Autofahrer hier wieder geradeaus am Stadthaus vorbei weiter. Während des Verkehrsversuchs war ihnen Rechtsabbiegen Richtung Schloss vorgeschrieben. Vorige Woche wurden bereits die entsprechenden Leitstellen auf der Kreuzung entfernt.

Ab 17. April soll noch die Fahrradstraße zwischen E 1 und E 2 wegfallen, ab 1. Mai das Durchfahrtsverbot für Autos in der Fressgasse zwischen P 1 und Q 1. Dann wäre wieder alles wie vor dem Verkehrsversuch.