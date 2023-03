Mannheimer Krempelmarkt startet am Samstag in die neue Saison

Mannheim. Die Krempelmarktsaison startet am Samstag, 4. März. Das teilt der Trägerverein mit. Auch die weiteren Termine stehen fest. Die Märkte auf dem Neuen Messplatz finden am 1. April, am 17. Juni, am 15. Juli, am 9. September, am 21. Oktober und am 25. November statt. Aufbau ist ab 5 Uhr. Der Markt beginnt offiziell um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Standgebühr beträgt pro laufendem Meter 5 Euro plus Schmutzkaution von 10 Euro. Weitere Informationen sind während des Marktes am Wohnwagen des Veranstalters erhältlich oder online.

