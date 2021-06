Bundesweite Aufmerksamkeit für Ludwigshafen gibt es nicht alle Tage. Doch die Druckmittel, mit denen das dortige Klinikum unwillige Mitarbeiter zur Corona-Impfung bewegen will, sind schon besonders: Sie sollen nicht mehr zu Weiterbildungen dürfen, keine Lohnerhöhungen mehr bekommen und ihre Verträge, sofern befristet, nicht mehr verlängert werden. So etwas gebe es in Mannheim nicht, versichern

...