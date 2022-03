Mannheimer Klimaschutzagentur ruft zu Teilnahme an Earth Hour auf

Mannheim. Die Klimaschutzagentur Mannheim ruft Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen dazu auf, am 26. März 2022 von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr das Licht auszuschalten. Mit der sogenannten Earth Hour soll symbolisch ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz gesetzt werden. An der weltweiten Aktion, die seit 2006 jeweils am letzten Samstag im März stattfindet, beteiligen sich viele Sehenswürdigkeiten und weitere bekannte Gebäude.

Mannheimer Unternehmen und Einrichtungen, die mitmachen möchten, werden gebeten, sich anzumelden. Im Anschluss werden sie in die Unterstützergalerie auf der Website der Klimaschutzagentur aufgenommen sowie auf der Seite des WWF angemeldet.

Im Vorfeld des Aktionstages nutzt die Klimaschutzagentur die sogenannten „warming stripes“ (deutsch: Erwärmungsstreifen), eine Grafik des Klimaforschers Ed Hawkins, um stadtweit auf die Klimaerwärmung aufmerksam zu machen. Die Grafik zeigt 137 schmale Streifen in verschiedenen Blau- bis Dunkelrottönen. Im Zeitverlauf nehmen die roten Streifen zu – die Durchschnittstemperatur auf der Erde steigt. Durch die Grafik will die Klimaschutzagentur darauf aufmerksam machen, dass der Klimawandel nicht zu übersehen ist – es jedoch noch Möglichkeiten gibt, zu handeln.

Auch Privatpersonen und Unternehmen können an der Aktion „#showyourstripes“ teilnehmen, indem sie Möglichkeiten zum klimafreundlichen Handeln aufzeigen und die „warming stripes“ kreativ umsetzen. Fotoeinsendungen können von einem von blau nach rot sortierten Kleiderschrank, über ein farblich passgenau angeordnetes Bücherregal bis hin zu Blumenbeeten in blau und rot, reichen. Fotos der Aktion können per Mail an die Klimaschutzagentur Mannheim (info@klima-ma.de) gesendet werden oder über Social Media unter dem Hashtag #showyourstripes und #jetztfarbebekennen mit Verlinkung der Klimaschutzagentur (@klimaschutzagentur.mannheim) geteilt werden. Unter den kreativsten Umsetzungen der „Warming stripes“ verlost die Klimaschutzagentur nachhaltige Preise.

Mehr Informationen rund um die Earth Hour in Mannheim sowie das Anmeldeformular gibt es auf der Website der Klimaschutzagentur. Fragen beantwortet die Klimaschutzagentur telefonisch unter 0621-862 484 10 oder per Email an info@klima-ma.de.