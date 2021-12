Mannheim. So heiter kann Besinnlichkeit klingen: In ihrem Programm „Stille Nacht bis es kracht“ bieten Musikkabarettistin Tina Teubner und Pianist Ben Süverkrüp am Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr, in der Mannheimer Klapsmühl’ am Rathaus „Lieder, Kabarett, Unfug zur Weihnachtszeit“. Die Teilnahme an diesem Spaß kostet 22, ermäßigt 17 Euro. Die telefonische Kartenreservierung ist unter 0621/22488 möglich. Im Internet gibt es Karten für 27,30 Euro, ermäßigt 20,80 Euro (plus Gebühr).

