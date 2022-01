Mannheim. Sein 49. Programm „Alles bleibt anders!“ führt das Traditions-Kabarett Dusche in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus wieder am Donnerstag, 20. Januar, 20 Uhr, am Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, am Sonntag, 23. Januar, 18 Uhr, sowie am Mittwoch, 26. Januar, 20 Uhr, auf. Der Eintritt kostet jeweils 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, für die Samstagsvorstellung (regulär) 22 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1