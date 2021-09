Mannheimer Kinos Atlantis und Odeon führen 2G-Regel ein

Mannheim. Die Kinos Atlantis und Odeon in Mannheim führen in ihren Lichtspielhäusern die 2G-Regel ein. Ab Montag, 13. September, dürfen somit nur noch geimpfte und nachweislich genesene Personen in den Genuss der Filmvorführungen kommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Kinder unter zwölf gelte eine Ausnahme, da diese noch nicht geimpft werden können, jedoch regelmäßig in den Schulen getestet werden. „Aus Rücksicht auf die Sicherheit unserer Gäste und unseres Mitarbeiterteams sowie auf ausdrücklichen Wunsch mehrerer Besucherinnen und Besucher, die uns in den letzten Tagen kontaktiert haben, gehen wir daher diesen Schritt“, wurde in der Mitteilung erklärt.

Auch sei davon auszugehen, dass in der bereits vom Land angekündigten neuen baden-württembergischen Corona-Verordnung ähnliche Regeln gelten könnten. „Wir wollen aber kein Hin und Her mit wöchentlich wechselnden Vorgaben, die am Ende niemand mehr versteht, sondern klare Vorgaben für Mitarbeiter wie Gäste“, erläuterten die Kinos ihr Vorgehen weiter. Beim Vorgehen wollen sich die Betreiber nach eigenen Angaben auch am Konzept des Filmfestivals Ludwigshafen orientieren, bei dem die 2G-Regel praktiziert wird.

Aus Erhebungen gehe hervor, dass die Mehrheit der Kino-Gäste im Atlantis und Odeon bereits geimpft oder genesen sei. Auch das Kinopersonal sei vollständig immunisiert. Zudem wurde auf den hohen Inzidenzwert bei ungeimpften Personen verwiesen. Infizierte Nicht-Geimpfte seien darüber hinaus weitaus ansteckender als geimpfte Personen, nannten die Betreiber weitere Gründe zur Einführung der 2G-Regel in ihren Häusern.