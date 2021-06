Mannheimer Kandidat Hörner auf Platz 40 der CDU-Landesliste

Mannheim. Roland Hörner steht bei der Bundestagswahl auf Platz 40 der baden-württembergischen CDU-Landesliste. 121 Delegierte, das sind knapp 86 Prozent, stimmten bei der digitalen Landesvertreterversammlung der CDU am Samstag für den Kandidaten aus Mannheim, teilte der Kreisverband mit. Hörners Ziel und das der Mannheimer CDU bleibe unabhängig davon, das Direktmandat bei der Bundestagswahl am 26. September zu gewinnen. „Mit der Platzierung sind wir nicht ganz zufrieden“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Uns war aber klar, dass eine gute Positionierung unter den kurzfristigen Bedingungen schwierig wird.“ Roland Hörner wurde erst Mitte Mai als Nachfolger von Nikolas Löbel zum CDU-Direktkandidaten gewählt.

