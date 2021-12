Mannheimer Juwelierinhaber wird Opfer eines Geldwechseltricks – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Mannheimer Juwelierinhaber ist am Montagnachmittag Opfer eines sogenannten Wechselfallenschwindels geworden, wobei er mehrere Tausend Euro verloren hat. Wie die Polizei mitteilte, bat ein bisher unbekannter Mann in Begleitung von zwei Frauen gegen 17.40 Uhr den 59 Jahre alten Inhaber um einen Bargeldwechsel. Bei der Geldscheinübergabe entwendete der Unbekannte dann Scheine im Wert von mehreren Tausend Euro. Der 59-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als das Trio das Geschäft in K-Quadraten bereits verlassen hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: mindestens 190 cm groß, etwa 37 oder 38 Jahre alt, schwarzes, kräftiges Haar, Koteletten und ein deutlicher Bauchansatz.

Seine beiden Begleiterinnen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: 25 oder 26 Jahre alt, etwa 160 bis 170 cm groß, schwarze Haare, zu einem Zopf zusammengebunden, markante Augenbrauen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2. Person: Ebenfalls 25 oder 26 Jahre alt, etwas größer als die erste Frau, schwarze Haare mit blonden Strähnen und tätowierte Augenbrauen.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/1258-0 entgegengenommen.