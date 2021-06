Mannheimer Italien-Fans feiern Einzug ins Viertelfinale

Hupkonzerte und ein Meer aus italienischen Flaggen – am Samstagabend haben unzählige Fußballfans am Wasserturm und der Innenstadt den Sieg der italienischen Fußballnationalmannschaft gefeiert. Dank des 2:1-Erfolgs gegen Österreich zieht Italien nach der Verlängerung ins EM-Viertelfinale ein. Bei den Mannheimer Fans war die Freude darüber groß: Am Wasserturm versammelten sich laut Polizei etwa 800 Menschen, um gemeinsam den Sieg des EM-Favoriten zu bejubeln. Auch in der Innenstadt war das deutlich hörbar. Egal ob mit dem Roller oder Auto – die Anhänger feierten das Weiterkommen mit Hupe und wehenden Fahnen. lia

AdUnit urban-intext1