Mannheimer Innenstadt wird zur Autoschau

Die Mannheimer Innenstadt wird nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause wieder in ein Autohaus verwandelt. Am Samstag, 10. September, zwischen 9 und 17 Uhr, steigt die Autoschau „Automobil“, bei der die Neuwagen vieler Hersteller vorgestellt werden. Die Veranstalter, der „Mannheimer Morgen“ und die Werbegemeinschaft City, laden dabei zum Probesitzen und Informieren über die neusten Modelle während eines Bummels durch die Innenstadt ein.

Die bis 2018 als „Autosalon“ bekannte Schau ermöglicht es Ausstellern auch unter dem neuen Namen, das Neueste auf dem Markt den Fans aus der ganzen Region zu präsentieren. Ausgestellt auf den Planken, den Kapuzinerplanken und am Wasserturm, können 150 verschiedene Fahrzeuge bei 16 Ausstellern an 29 Plätzen begutachtet werden. Vom Familienauto über Elektrowagen bis zum Sportwagen und Optionen für das Gelände ist alles im Angebot vertreten.

Nicht nur ein Gefühl für ein Auto können Besucher und Besucherinnen am Samstag bekommen. Auch alle Informationen rund um die Wagen werden, wenn gewünscht, von den Ausstellern im persönlichen Gespräch vermittelt. Diese informieren über umweltfreundliche Optionen wie die Elektroautos sowie neuste Technik im Benzin- und Dieselbereich. Auch hier gibt es Fahrzeuge, die weniger CO2-Emissionen ausstoßen und weniger Sprit verbrauchen als ihre Vorgänger. Diese könnten für Menschen, die noch nicht von den elektrischen Möglichkeiten überzeugt sind, spannend sein.

„MM“ im Dialog am Plankenkopf

Nicht nur über die Automobilbranche können sich die Passantinnen und Passanten bei der „Automobil“ informieren. Auch mit den Redakteuren des „Mannheimer Morgen“, der die Autoschau mitorganisiert, können sie vor Ort ins Gespräch kommen. Der Stand von „MM im Dialog“, in dessen Rahmen die Redakteure vor Ort sein werden, befindet sich am Plankenkopf gegenüber der Deutschen Bank. Dieser wird in der Zeit von 12 bis 14 Uhr am Mittag besetzt sein. jpp