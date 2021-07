Mannheim. Das Impfzentrum Mannheim geht ab Sonntag, 1. August, in den Einschichtbetrieb. Künftig hat das Impfzentrum damit von montags bis samstags von 11.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, teilte die Stadt am Freitag mit. Sonntags bleibe das Impfzentrum damit das erste Mal seit Impfbeginn Ende Dezember des vergangenen Jahres geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personen, die außerhalb der neuen Öffnungszeiten bereits einen Termin besitzen, sollen ohne Termin auf das Maimarktgelände kommen. Mit den ersten Betroffenen wurde seitens des Impfzentrums bereits Kontakt aufgenommen. Im Mannheimer Impfzentrum sind trotz des Einschichtbetriebs weiter Impfungen ohne Termin möglich. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung.

Impfaktionen auf dem Maimarktgelände

Zudem bietet das Impfzentrum am Freitag und Samstag, 30. und 31. Juli, zwischen 8 und 19 Uhr eine Sonderaktion ohne Termin mit dem Impfstoff Johnson & Johnson für alle Interessierten ab einem Alter von 18 Jahren an. Bei dem Vakzin ist nur eine Spritze nötig, um rund zwei Wochen später vollständig vor dem Coronavirus geschützt zu sein. Nach einem ärztlichen Beratungsgespräch im Impfzentrum können sich auch unter 60-Jährige mit dem Impfstoff vor dem Virus schützen lassen.

Zudem machte die Stadt auch nochmal auf das Angebot im Impfzentrum für Kinder und Jugendliche am Samstag, 31. Juli, aufmerksam. Personen zwischen zwölf und 17 Jahren können sich von 11.30 Uhr bis 19 Uhr ohne Termin den Impfstoff des Herstellers Biontech verabreichen lassen. Zuvor erhalten die Interessierten eine individuelle ärztliche Beratung. Zwölf bis 15-Jährige müssen in Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten kommen, damit das erforderliche Einverständnis zur Impfung gegeben werden kann. Alle Interessierten ab 16 Jahren dürfen ihr Einverständnis selbst geben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Quartiersimpfungen im Herzogenried und auf der Vogelstang

Neben den Aktionen auf dem Maimarktgelände werden zudem die Stadtteilimpfungen in Mannheim fortgeführt. So werden ab kommenden Montag, 2. August, Vor-Ort-Impfungen im Herzogenried angeboten. Alle Personen über 18 Jahren, die ihre Hauptwohnung im Herzogenried haben, können dann ohne Termin den Impfstoff des Herstellers Moderna bekommen. Geimpft wird bis zum Sonntag, 8. Augst, zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr im Quartiermanagement Herzogenried, Am Brunnengarten 8. Lediglich am ersten Tag der Aktion werden die fachlich geschulten Teams erst ab 9.30 Uhr impfen. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Nach dem Herzogenried ist dann die Vogelstang dran. Von Montag, 9. August, bis Sonntag, 15. August, können sich alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, die über 18 Jahre sind, im Vogelstang-Center (Glaspavillon im Erdgeschoss), Freiberger Ring 14, impfen lassen. Wie im Herzogenried werden die Spritzen mit dem Impfstoff Moderna ohne Termin von 9 Uhr bis 14.30 Uhr verabreicht. Lediglich am ersten Tag der Aktion wird erst eine halbe Stunde später begonnen. Auch hier wird der Zweittermin bei der Erstimpfung vergeben.

Impfbus in der Innenstadt

Außerdem macht der Impfbus von Montag, 2. August, bis Sonntag, 8. August, in der Innenstadt Halt. Dabei wird von Montag bis Freitag sowie am Sonntag von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz geimpft. Am Samstag, 7. August, steht der Bus zur gleichen Uhrzeit auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Wie bei den Stadtteilimpfungen bekommen Interessierte ab 18 Jahren den Impfstoff des Herstellers Moderna verabreicht.

Zudem finden im Rahmen der Quartiersimpfungen die Zweitimpfungen im Jungbusch (Montag, 2. August, bis Sonntag, 8. August) und auf der Rheinau (noch bis Sonntag, 1. August) statt. Die Zweitimpfungen finden jeweils an selber Stelle wie die Erstimpfungen statt. Auf der Rheinau ist zudem der Impfbus in der Durlacher Straße 102 im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zweitimpfungen werden gegenwärtig noch bis zum Mittwoch, 4. August, auch im Pop-Up-Impfzentrum in der Alten Feuerwache angeboten. Die Impfungen werden aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) mit dem mRNA-Impfstoff Moderna durchgeführt. In der Alten Feuerwache werden ausschließlich Zweitimpfungen durchgeführt, für die die Termine bereits vergeben wurden.