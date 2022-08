Mannheimer Morgen Plus-Artikel Soziales Mannheimer Hospizdienst Clara: Einsatz zwischen Leben und Tod

Das Einsatzteam Clara in Mannheim betreut Familien, in denen jemand lebensverkürzend erkrankt. Eine Ehrenamtliche erzählt, was passiert, wenn ein kleiner Mensch in der hiesigen Klinik stirbt - aber seine Eltern ihn nicht sehen wollen.