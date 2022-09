Mannheimer Hauptbahnhof: Streit im Zug endet im Gefängnis

Mannheim. Nachdem sie am Montag einen Mann im Zug angegriffen hatte, brachte die Polizei eine 29-Jährige ins Gefängnis. Im ICE von München nach Dortmund eskalierte ein Streit um die geltenden Hygieneregeln zwischen der Frau und einem 42-Jährigen, teilt die Polizei mit. Die Frau griff ihn an, sodass er leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Am Mannheimer Hauptbahnhof alarmierte der 42-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass zwei Haftbefehle wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution gegen die Frau bestanden. Da die 29-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 5.550 Euro nicht begleichen konnte, wird sie eine Freiheitsstrafe von 185 Tagen in der Justizvollzugsanstalt verbüßen.

