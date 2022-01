Mannheimer Hafen wird "grüner"

Mannheim. Der 1247 erstmals urkundlich erwähnte Hafen in Mannheim soll klimaneutral werden. Strom wird nach Angaben der Staatlichen Rhein-Neckar-Hafengesellschaft Mannheim mit Photovoltaik bereits über Bedarf hergestellt, die Hafenbeleuchtung ist auf LED umgestellt, der Fuhrpark ist in Teilen mit E-Antrieben ausgestattet. Für den kleinen Verkehr auf dem Gelände werden Lastenfahrräder angeschafft.

Potenzielle Mieter, die einen Gleisanschluss haben oder umweltfreundlich operieren wollen, rennen in Mannheim offene Türen ein. Die Stadt an Rhein und Neckar hat überdies eine Tankanlage für Flüssigerdgas. Außerdem will die Hafengesellschaft die eigenen Schiffe bald mit alternativen Kraftstoffen betreiben.