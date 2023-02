Mannheimer Grüne laden zu Diskussion über Verkehrsversuch

Zum Auftakt eines neuen Diskussionsformats lädt die Gemeinderatsfraktion der Grünen an diesem Mittwoch ins Stadthaus. Unter dem Motto „Komm.Ma“ wollen wechselnde Mitglieder der Fraktion an zunächst drei Terminen in verschiedenen Stadtteilen aktuelle kommunalpolitische Themen mit Mannheimerinnen und Mannheimern diskutieren, kündigt die Fraktion an.

Zum Auftakt sprechen am Mittwoch um 19 Uhr im „The East“ im Stadthaus Raymond Fojkar, Kandidat der Grünen für die Oberbürgermeisterwahl, Markus Sprengler, Angela Wendt, Chris Rihm und Gerhard Fontagnier unter anderem über die Fortsetzung des Verkehrsversuchs, heißt es.

Fortgesetzt werden soll die Serie am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr im Forum Franklin. Dann diskutieren Fojkar, Fontagnier, Rihm und Regina Jutz.