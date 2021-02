  Mannheimer Gewerbegebiet mit Park und Hotel: Das passiert auf Taylor

An der Fahrbahn stehen Warnbaken, neben der Straße ist der Boden aufgegraben. Wer derzeit auf der B 38 stadtauswärts in Richtung Weinheim fährt, kann von dort die letzten Erschließungsarbeiten auf dem früheren US-Kasernengelände Taylor sehen, wo Mannheims „grünstes Gewerbegebiet“ entstanden ist - so jedenfalls vermarktet es die städtische Projektentwicklungsgesellschaft MWSP.

AdUnit urban-intext1

Die Erdarbeiten an der Havellandstraße, die parallel zur B 38 verläuft, sind laut MWSP notwendig, weil dort ein neuer Geh- und Radweg gebaut wird. Auch an der von dort abzweigenden Spreewaldallee soll ein breiterer Geh- und Radweg entstehen. Darüber hinaus werden an den beiden Straßen zwei barrierefreie Bushaltestellen gebaut. Fertig sein soll das Ganze im Frühjahr, im südlichen Bereich der Spreewaldallee ist der Abschluss der Arbeiten für Ende 2021 geplant.

Mannheim Unterwegs auf dem Taylor-Gelände 9 Bilder Mehr erfahren

Das Taylor-Areal auf der Vogelstang ist 46 Hektar groß, das sind rund 65 Fußballfelder. Das besondere an der Gewerbefläche ist, dass sie in Nord-Süd-Richtung vom Taylor-Park durchzogen ist, einer vor eineinhalb Jahren eröffneten Grünfläche mit Skateanlage und anderen Sport- und Spielflächen. Ein Großteil der Gewerbeflächen sei bereits vermarktet, sagt MWSP-Sprecherin Jessica Haitz auf Anfrage. Über die letzten Grundstücke liefen derzeit Gespräche mit verschiedenen Interessenten. Mehr als 80 Unternehmen haben sich laut MWSP bereits angesiedelt, mit rund 1150 Arbeitsplätzen. Am Ende sollen es 2200 sein.

Zu den prägnantesten Häusern des Taylor-Geländes, auf dem die US-Armee früher Werkstätten und Depots, aber auch Führungseinheiten von Fernmeldetruppen sowie Teile der Mannheimer Standortverwaltung angesiedelt hatte, gehört das direkt an der B 38 liegende E-Gebäude. Seinen Namen hat es wegen seiner architektonischen Form. Der Projektentwickler 3iPro hat es gekauft, um es zu vermieten. Ein großer Teil ist schon saniert, darin befinden sich Büroflächen in unterschiedlicher Größe, von denen bereits 90 Prozent vermietet sind, wie Davut Deletioglu von 3iPro berichtet. Angesiedelt haben sich hier unter anderem das Unternehmen Wolters Kluwer, das Literatur und Software aus den Bereichen Finanzen, und Recht anbietet, der Stahlrohrhändler Van Leuwwen oder der Verpackungshersteller Elopak.

AdUnit urban-intext2

Im Richtung Mannheim zeigenden Flügel, sozusagen dem westlichen Balken des „E“, soll ein Hotel im mittleren Preissegment mit 130 bis 140 Zimmern einziehen. Der Gebäudeteil ist bereits entkernt, jetzt steht laut Deletioglu der Innenausbau an. Ursprünglich sollte die Ancona-Gruppe das Hotel betreiben, die dann aber von Vienna House übernommen wurde. Einen Teil von Vienna House wiederum hat sich kürzlich die Berliner HR Group gesichert. Die entscheide nun, unter welcher Marke das Hotel betrieben wird, so Deletioglu. Er geht davon aus, dass bis Ende des Monats Klarheit herrscht. Ursprünglich war die Fertigstellung für Herbst dieses Jahres geplant - das werde sich durch die Wechsel bei den Hotelbetreibern jetzt aber um ein Jahr verzögern.

Trotz der zahlreichen Hotels in Mannheim sieht Deletioglu für den Standort viel Potenzial. Als mögliche Gäste nennt er Geschäftspartner der Betriebe im Gewerbegebiet genauso wie Besucher von Bewohnern des benachbarten Stadtteils Franklin. Aber auch Gäste der nahe gelegenen Golfplätze in Heddesheim und Viernheim und sogar Besucher von Messen in Frankfurt. Im Hotel wird es auch ein Restaurant geben, ebenfalls geplant ist Gastronomie im Außenbereich hin zum Taylor-Park. Genaueres kann Deletioglu aber noch nicht sagen.

AdUnit urban-intext3

Gebaut wird südlich des E-Gebäudes derzeit auch an einem überdachten Park-Bereich, ein Teil davon unterirdisch, mit insgesamt 500 Stellplätzen. Jeder davon könne mit einer elektrischen Ladestation ausgestattet werden, so Deletioglu. Zur Gesamtsumme der Investitionen von 3iPro äußert er sich nicht.

AdUnit urban-intext4

Auch westlich und östlich des E-Gebäudes, direkt an der B 38, sind noch Grundstücke frei. Im westlichen Bereich hatte Xavier Naidoo mal geplant, unter dem Namen „CarSerne“ einen Autopark für Liebhaber von Oldtimern einzurichten. Das ist aber geplatzt. „Die geführten Verhandlungen mit Xavier Naidoo für ein Baufeld in diesem Teil des Areals führten nicht zum Erfolg, weswegen die MWSP von diesem Projekt Abstand genommen hat“, erklärt MWSP-Sprecherin Haitz. Das Statement von Frank Wolf, Geschäftsführer von Naidoos Herberge GmbH, liest sich ähnlich: „Die MWSP und Naidoos Herberge GmbH haben ihre konstruktiven Gespräche und Verhandlungen nach mehreren Jahren einvernehmlich beendet, und als Investor haben wir von dem Projekt Abstand genommen.“

Für die beiden direkt an der B 38 liegenden Grundstücke westlich und östlich des E-Gebäudes laufen derzeit nach Angaben der MWSP Gespräche mit Interessenten. Westlich des E-Gebäudes ist außerdem noch ein spektakuläres Bauwerk geplant - eine Brücke über die B 38 zum Käfertaler Wald auf der anderen Seite. Einen Beschluss des Gemeinderats dazu gibt es aber noch nicht.