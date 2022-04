Mannheimer Gesundheitsamt rät Geflüchteten zu Überprüfung des Impfstatus

Mannheim. Das Mannheimer Gesundheitsamt empfiehlt Geflüchteten, die aus Kriegs- oder Krisengebieten wie zum Beispiel der Ukraine in die Region kommen, ihren Impfstatus prüfen zu lassen und nach Bedarf zu aktualisieren. Dies geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstag hervor. Besonders dort, wo sich die Geflüchteten vorübergehend auf engem Raum begegnen, sei ein umfassender Impfschutz dabei hilfreich vor Infektionsausbrüchen zu schützen.

In der zentralen Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine stehe hierfür ein erstes ärztliches Beratungs- und Corona-Impfangebot zur Verfügung. Medizinische Versorgung könne auch direkt bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Mannheim in Anspruch genommen werden. Der Anspruch auf medizinische Behandlung besteht nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Kosten hierfür werden von den zuständigen Leistungsträgern übernommen.

Geflüchtete können die Impfungen erhalten, die die Ständige Impfkommission (STIKO) für die in Deutschland lebende Bevölkerung empfiehlt. Darunter fallen laut Dr. Peter Schäfer, dem Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, beispielsweise Impfungen gegen Tetanus, Keuchhusten, Mumps, Masern, Röteln und gegen Diphtherie. Kindern empfiehlt er zudem eine Impfung gegen Windpocken. Bezüglich der ebenfalls empfohlenen Corona-Impfung führe eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff zu einem guten Impfschutz, wenn eine Grundimmunisierung beispielsweise mit CoronaVac von Sinovac, Covilo von Sinopharm und Covaxin von Bharat Biotech International Limited stattgefunden hat.

Wenn Geflüchtete keine Impfdokumente vorlegen können, werden die bisherigen Impfungen in der Regel als nicht durchgeführt angesehen und können nach Aussage der STIKO bedenkenlos zeitnah nachgeholt werden. Es gibt laut Gesundheitsamt zahlreiche Impfstoffe als Kombinationspräparate, die auch zeitgleich verabreicht werden können, um mehrere Arztbesuche zu vermeiden.

