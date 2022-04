Mannheimer Gemeinderat stimmt einstimmig für Städtepartnerschaft mit Czernowitz

Mannheim. Der Mannheimer Gemeinderat hat in einer Sondersitzung am frühen Dienstagabend einstimmig einer Beschlussvorlage zugestimmt, eine Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Czernowitz einzugehen. Zuvor hatte der ukrainische Bürgermeister Roman Klitschuk für eine offizielle Partnerschaft geworben und über die Lage in der Stadt berichtet. Bislang pflegen die beide Städte lediglich eine Kooperation. Czernowitz wird die zwölfte Partnerstadt Mannheims und die erste in der Ukraine. Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft, teilte die Stadt anschließend mit.

Zuvor hatte das Gremium ebenfalls ohne Gegenstimme einer Resolution zum russischen Angriff zugestimmt. In der Beschlussvorlage erklärt der Gemeinderat unter anderem "seine volle Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern".