Mannheimer Gemeinderat beschließt Etat fürs kommende Jahr

Mannheim. Der Mannheimer Gemeinderat hat am Dienstag den Haushalt fürs kommende Jahr beschlossen. Die Stadträtinnen und Stadträte nahmen nur wenige Änderungen am Entwurf der Stadtverwaltung vor, der Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro vorsieht. So sprachen sie sich unter anderem dafür aus, dass die Stadt auch im kommenden Jahr keine Sondernutzungsgebühr für die Außengastronomie erhebt. Außerdem wurden die Fördertöpfe für energetische Sanierung und Photovoltaik-Anlagen sowie das Budget für den Waldumbau erhöht. Die Entscheidung über die Erhöhung der Gebühren fürs Anwohnerparken wurde vertagt.

