Mannheimer Gastwirt lebensgefährlich verletzt - Fahndung nach Verdächtigem

Mannheim. Ein 34-Jähriger steht im dringenden Tatverdacht einen 43-jährigen Gastwirt in Mannheim lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der Aufenthalt des Verdächtigen bislang unbekannt, nach ihm werde gefahndet.

Der 43-Jährige, der am Donnerstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, von zwei Zeugen in dessen Gaststätte in der Mittelstraße schwer verletzt aufgefunden wurde, wird nach wie vor in eine Klinik intensivmedizinisch behandelt. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.