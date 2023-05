Mannheimer Freibäder: Vorverkauf für Saisonkarte startet nächste Woche

Mannheim. Bereits vor Start der Freibadsaison am 20. Mai kann die Saisonkarte für alle vier Mannheimer Freibäder am Mittwoch, 10. Mai, von 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag, 11. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Vorverkauf an der Kasse des Herzogenriedbades erworben werden. Sie kostet für Erwachsene 100 Euro und für Begünstige 65 Euro, teilte die Stadt Mannheim am Donnerstag mit. Die Dauerkarte ist mit einem Lichtbild versehen und nicht übertragbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Formular zur Kundendatenerfassung kann vorab unter www.mannheim.de/schwimmen heruntergeladen werden, um die Warte- und Bearbeitungszeit vor Ort zu verkürzen.

Die Sommersaison 2023 in den Mannheimer Freibädern geht vom 20. Mai bis zum 10. September. In der Zeit kann auch im Herzogenriedbad, Carl-Benz-Bad und Parkschwimmbad Rheinau die Dauerkarte zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Bäderkassen gekauft werden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel KulTour Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region: Festival-Flut und Gitarristen-Gurus Mehr erfahren

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter 0621/2934004 oder unter www.schwimmen-mannheim.de.