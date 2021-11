Mannheimer Filmfestival-Leiter: Streamingangebote keine Bedrohung

Mannheim. Für den Leiter des Internationalen Filmfestivals Mannheim/Heidelberg ist die Konkurrenz durch Streaming-Anbieter wie Netflix keine Grund zur Beunruhigung. "Viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die On-Demand-Angebote nutzen, gehen grundsätzlich auch ins Kino", betonte Sascha Keilholz zum Auftakt des Filmfests am Mittwoch. Momentan seien es eher die mit der Pandemie zusammenhängenden Umstände, die einen Teil des Publikums davon abhielten, ins Theater, in den Konzertsaal oder ins Kino zu gehen.

Corona habe die Menschen in die eigenen vier Wände gezwungen, etwa durch das Homeoffice. "Da ist es wichtiger denn je, aus der Isolation in das soziale Erleben zu kommen. Und davon unabhängig ist Kino ja schlichtweg der Ort, an dem Film seine volle Entfaltung findet", betonte Keilholz. Mit den Corona-Regeln für die Kinos zeigte er sich einverstanden. Gesundheit und Sicherheit des Publikums hätten höchste Priorität.

Eine Prognose über die Besucherzahlen des bis zum 21. November dauernden 70. Festivals sei schwierig, so Keilholz. Im vergangenen Jahr verzeichnete er etwa 15 000 Zuschauer online, davor waren es mehr als doppelt so viele.