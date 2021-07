Der 19-jährige Mannheimer Finn Prietzel hat während seines Studiums die App „Instant Aid“ entwickelt. Übersetzt bedeutet das etwa „Sofortige Hilfe“. Die App soll immer in der Hosentasche griffbereit sein. Und so Leben retten. Prietzel will Erste Hilfe schnell und verständlich verfügbar machen - für alle.

„Ich bin schon wirklich so der Tüftler, ich bau auch mal schon mal ’ne Website

...