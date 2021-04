Mannheimer Eltern fordern einheitliche Standards fürs Fernlernen

Pünktlich zum Start in die erneute Fernlernphase an den Mannheimer Schulen wendet sich der Gesamtelternbeirat (GEB) mit Forderungen an staatliche und städtische Stellen. Es sei insbesondere an Grundschulen nicht hinzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler auf ausgesprochen unterschiedliche Voraussetzungen träfen, schreibt Vorsitzender Thorsten Papendick an Kultusministerin Susanne Eisenmann, Schulamtsleiter Hartwig Weik, RP-Referatsleiterin Ulrike Wolf und Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, hätten die Elternvertreterinnen und -vertreter die Initiative „Grundschulunterricht, jetzt!“ ins Leben gerufen, so der GEB.

Seit Beginn der Pandemie hätten Grundschülerinnen und Grundschüler viele Tage „zu Hause mit der Bearbeitung von Lernpaketen verbracht“. Dabei hat es nach Angaben der Eltern „gravierende Unterschiede in der Betreuung der Kinder stadtweit und landesweit“ gegeben. Im Durchschnitt sähen die Kinder ihre Lehrkraft „einmal die Woche in einer kurzen Konferenz. Einige haben keinen Kontakt und wenige mehrmals täglich.“ Fazit des GEB: „Von einer gerechten ,Beschulung’ in einheitlicher Qualität sind wir noch weit entfernt.“

Personelle Aufstockung

Diese „Ungleichheit“ verursache „Frustration, Lernlücken und ein Abhängen lernschwacher Kinder, die gar nicht mehr erreicht werden. Zudem sind Eltern keine pädagogischen Fachkräfte, ihnen fehlt entsprechendes Begleitmaterial und oft ausreichend Zeit.“ Jetzt gelte es „umgehend zu handeln“. Es reiche nicht, Lücken in den Ferien zu schließen. Stattdessen müsse „das Vermeiden von Lücken ab sofort für alle Grundschulkinder mit voller Unterstützung des Landes, der Stadt und der Schulen umgesetzt werden“.

Die Kernforderung der Eltern lautet: „An jedem Schultag verbindlicher Unterricht durch eine Lehrkraft – zu Hause oder in Präsenz!“ Dazu gehöre „umfassende Unterstützung der Schulen durch Personal für Notbetreuungen, zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen, Lehramtsstudierende und andere geeignete Personen“. Lehrkräfte müssten „ausreichend Zeit für (Fern-)Unterricht haben und zu Themen wie ,digitalem Unterricht’ fortgebildet werden.

Außerdem, so der GEB, sollten „Schulen, die keinen oder unzureichenden Internetzugang haben, gegebenenfalls auch provisorisch besser ausgestattet werden“. Und: Lehrkräfte müssten „umgehend mit notwendigem Arbeitsmaterial (etwa Laptop) ausgestattet werden“. bhr