Ein Abwärtstrend wird in den wenigsten Fällen positiv wahrgenommen. Das gilt mitnichten für die Corona-Infektionszahlen und die Inzidenz. Deren Entwicklung gibt seit einigen Tagen Hoffnung - nun auch den Einzelhändlern. Denn wenn die Zahlen weiter so rückläufig sind wie seit einigen Tagen, dann könnten am Montag wieder mehr Geschäfte in Mannheim öffnen.

Der Einkauf wäre zwar weiter mit

...