Mannheimer Einrichtungen helfen bei Flutkatastrophe

Mannheim. Noch am späten Donnerstagabend kam der Alarm: Da wurde die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung des Ortsverbandes Mannheim vom Technischen Hilfswerk zusammen mit Mitgliedern der gleichen Fachgruppe des Ortsverbandes Heidelberg in den Einsatz nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz beordert.

Noch nachts verließen neun Helferinnen und Helfer des THW Mannheim mit vier Fahrzeugen das Rettungszentrum in Friedrichsfeld und machten sich im geschlossenen Verband auf den Weg nach Hermeskeil in Rheinland-Pfalz. Die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung ist unter anderem darauf spezialisiert, Einsatzstellen auszuleuchten, Elektro- oder Pumparbeiten sowie Transporte zu übernehmen oder Notunterkünfte einzurichten.

Auch DRK Mannheim hilft

Der Kreisverband des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) in Mannheim unterstützt in den Unwettergebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wie es in einer Mitteilung heißt, sind insgesamt vier Krankentransportwagen aus den Einsatzeinheiten des Katastrophenschutz Mannheim und Rhein-Neckar-Kreis vor Ort. Bereits am Donnerstag seien die Kräfte von Bruchsal aus in größeren Einsatzformationen in das Katastrophengebiet entsendet worden.

SV Waldhof spendet im Rahmen der "Herzbuwe"

Der SV Waldhof Mannheim hilft mit einer Spendenaktion im Rahmen der "Herzbuwe". Der Verein selbst spendet den symbolischen Betrag von 1907 Euro, teilte der SVW mit. Hinzu kommt jeweils ein Euro pro verkauftem Ticket für das Testspiel am Alsenweg gegen den FC Gießen am Samstag. Vor Ort wird es ebenfalls Möglichkeiten für eine Spende geben. "Mit der Spende möchten wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung in der Region nachkommen und dabei helfen, die Ausmaße der Katastrophe möglichst gering zu halten", hieß es in der Mitteilung. Der Club der 100 wird dazu 500€ für die Opfer der Unwetter spenden.

