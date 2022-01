Mannheimer Einrichtung erhält Spende

Auch im zweiten Corona-Jahr war die Hilfsbereitschaft der Hörer von Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei ungebrochen, wie die Sender mitteilen. Die Zuhörer spendeten beim Spendenmarathon im Dezember 590 000 Euro für „Kinder unterm Regenbogen“. Die Summe kommt jetzt Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen sowie deren Familien im gesamten Sendegebiet zugute. Auf die traditionelle Übergabe musste dieses Jahr erneut Corona-bedingt verzichtet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das vergangene Jahr war vermutlich für jeden von uns nicht einfach. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem gegenseitig unterstützen und mit dieser beachtlichen Spendenbereitschaft zeigen, wie sehr wir in Baden und der Pfalz zusammenhalten“, betont Andreas Ksionsek von Radio Regenbogen. Wie dringend diese Hilfe benötigt werde, zeige sich in vielen Gesprächen mit den betroffenen Familien. „Sie alle bedankten sich bei unserem Team mit bewegenden Worten für die große Herzenswärme unserer Hörerinnen und Hörer“, berichtete der Initiator der Hilfsaktion „Kinder unterm Regenbogen“.

Sanierungsarbeiten unterstützen

Von den Spendengeldern profitiert unter anderem eine Mannheimer Einrichtung. 25 000 Euro gehen an das Kinder- und Jugendheim St. Anton, eine Jugendhilfeeinrichtung in Mannheim-Almenhof. Das Geld fließt in Sanierungsarbeiten. Denn nach vielen Jahren intensiver Nutzung müssen die Räumlichkeiten grundlegend renoviert werden. Damit ein neues Wohlfühlklima ins Heim einzieht, beteiligt sich der Hilfsverein von Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei an den Baumaßnahmen, teilen die Sender mit. „Diese unbedingte Bereitschaft, Menschen in schwierigen Lagen zu unterstützen, hat mich überwältigt“, bedankt sich Heimleiterin Claudia Deißler bei allen, „die sich an dem Spendenmarathon beteiligt haben. Unsere Kinder sind schon am Planen, wie es einmal aussehen soll.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Bammental flossen sogar Freudentränen. Dort kam die sechsjährige Lea als Frühchen zur Welt und erlitt einen Sauerstoffmangel, der ihr Hirn so stark schädigte, dass sie im Rollstuhl sitzt. Die Familie hat ein Haus gekauft und behindertengerecht umgebaut. Die Spendengelder fließen dort nun in die Gestaltung eines rollstuhlgerechten Eingangsbereichs für Lea.

Freude über die Spendengelder auch im Pilgerhaus Weinheim. Zur evangelischen Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe gehört auch eine „Inobhutnahmestelle“ für Kinder bis sechs Jahre. Babys und Kleinkinder, die aus verschiedenen Gründen kurzfristig aus der Familie genommen werden müssen, finden in „Jona“ eine liebevolle Heimstätte. Seit Bestehen von „Kinder unterm Regenbogen“ haben Zuhörer elf Millionen Euro gespendet. Damit konnten knapp 1600 Familien und Institutionen unterstützt werden. red/vs