Mannheimer ehren Herberger

Der frühere Waldhof-Trainer Klaus Schlappner, DFB-Teammanager Oliver Bierhoff und der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf – am Grab von Seppl Herberger auf dem Friedhof in Hohensachsen war am Samstag hoher Besuch (wir berichteten). Nachdem der Deutsche Fußball-Bund, die Städte Mannheim und Weinheim sowie die Sepp-Herberger-Stiftung vorab Kränze aufgestellt hatten, kamen am Montagabend, Herbergers eigentlichem 125. Geburtstag, einige dem SV Waldhof Mannheim nahestehende Vertreter aus der Quadratestadt an dessen letzte Ruhestätte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tim Schork, der Geschäftsführer Sport beim Fußball-Drittligisten, vertrat den blau-schwarzen Traditionsclub, für den Herberger bis 1921 gespielt hatte. Weiterhin anwesend waren Jürgen Kurtz von der Bürgerinitiative Waldhof-West, Martin Willig vom Fanprojekt des Sportkreises Mannheim und Fritz Hoffmann vom Ehren- und Ältestenrat des SV Waldhof Mannheim. Seppl Herberger wurde 1897 in Mannheim geboren, lebte bis zu seinem Tod am 30. April 1977 in Weinheim. Schon zu Lebzeiten war der „Chef“, wie er genannt wurde, eine Legende, der Triumph bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern ist unvergessen. Herberger ist in Mannheim und Weinheim Namensgeber von Plätzen, Stadien und Straßen. wy/lok