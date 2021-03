„Nett hier, aber haben Sie schon mal an Klimagerechtigkeit gedacht?“, steht auf dem Schild eines Teilnehmers des Klimastreiks von „Fridays for Future“. Zum siebten Mal in der Geschichte der Organisation demonstrierten am Freitag überall auf der Welt Menschen für eine bessere Klimapolitik. Auch in Mannheim trafen am sich Nachmittag alle Teilnehmenden im Ehrenhof des Schlosses, um gemeinsam mit dem Fahrrad einmal durch die Stadt bis zum Alten Meßplatz zu fahren.

AdUnit urban-intext1

„Besonders in diesem Superwahljahr ist es wichtig, Präsenz zu zeigen“, sagt Caroline Schmahl, Sprecherin der Gruppe in Mannheim. „Deshalb steht die Demonstration heute auch unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises.“ Es habe zu viele leere Versprechen gegeben in letzter Zeit. Man müsse sich jetzt mit der Klimakrise auseinandersetzen. „Fridays for Future“ habe in den vergangenen Monaten etwas an Popularität verloren, auch durch die Pandemie. Doch es sei gerade in dieser Zeit wichtig, die Klimakatastrophe nicht zu vergessen, sagt Schmahl. Auch in Mannheim werde „noch lange nicht genug für das Klima getan“.

Zur Demonstration haben sich 750 Teilnehmer angemeldet. Sie sei Corona-konform geregelt worden, betont die Sprecherin. Alle Teilnehmenden tragen Masken und formieren sich vor Beginn im Ehrenhof in kleinen Gruppen, die zueinander Abstand halten.

Mehr zum Thema „Fridays für Future“ Tausende bei Klimastreiks Mehr erfahren Fridays for Future Protest von Klimaschutzaktivisten in Baden-Württemberg Mehr erfahren Kleine Planken Kunstaktion zu „Fridays for Future“ Mehr erfahren

Auch aus Hygieneschutzgründen habe man sich für die Fahrraddemonstration entschieden, sagt Jonathan Demmer. Der Medizinstudent ist Mitglied von „Health for Future Mannheim“, einem Aktionsbündnis von Gesundheitsberufen. „Die Pandemie hat gezeigt, wie präsent auch eine Gesundheitskrise ist“, sagt Demmer. Klimaschutz sei keine Wohlstandsoption mehr. „Unsere Gesundheit ist durch die Klimakrise gefährdet.“ Denn die globale Erwärmung begünstige das Auftreten neuer Infektionskrankheiten.

AdUnit urban-intext2

Nach der Demonstration auf den Fahrrädern formieren sich am Alten Meßplatz erneut kleine Gruppen, wieder mit Abstand. Die Teilnehmer hören den Rednern zu. Die erste Rednerin appelliert an die Politik, endlich etwas zu unternehmen. „Gegen die Folgen der Klimakatastrophe gibt es keine Impfung, da muss man aktiv etwas tun.“ pr