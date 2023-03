Mannheimer Chemieunfall: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlung ein

Mannheim. Nach dem Chemieunfall im Mannheimer Handelshafen im vergangenen August hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen eingestellt. Das teilte die Mannheimer Behörde am Mittwoch auf Anfrage dieser Redaktion hin mit. Demnach hätten insgesamt drei Gutachten keine Hinweise auf ein „strafrechtlich relevantes Verhalten“ ergeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadt Mannheim löst Sirenenalarm aus

Am 23. August 2022 war es in einem mit Fässern beladenen Container im Hafen zu einer chemischen Reaktion gekommen. In den Fässern hatte sich das hochreaktive und bei unsachgemäßer Handhabe zur Selbstentzündung neigende Hydrosulfit befunden, das als Bleichmittel in der Textilindustrie verwendet wird.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Die aktuelle Lage im Ticker Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Bergung der Fässer beendet Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hafenunfall Chemieunfall am Mannheimer Hafen: „Die chemische Reaktion war viel, viel, viel heftiger, als ursprünglich erwartet“ Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sicherheit Wie konnte es zum Chemieunfall im Mannheimer Hafen kommen? Mehr erfahren

Die Stadt hatte nach dem Unfall Sirenenalarm ausgelöst. Der folgende Einsatz zur Bergung der Fässer im Container, den die Feuerwehr ununterbrochen mit Wasser kühlte, hatte sich über anderthalb Wochen erstreckt. Insgesamt wurden bei dem Unfall 17 Menschen verletzt. Die BASF hatte die Fässer in die Türkei verschiffen wollen.

Mehrere Gutachten liegen zugrunde

Im Oktober hatte die Staatsanwaltschaft zunächst Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. Zwei Gutachten der Staatsanwaltschaft und ein ausgewertetes Gutachten der BASF hätten keine Hinweise auf ein rechtswidriges Verhalten gebracht.