Mannheim. Der Kreisvorstand der CDU Mannheim fordert den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel auf, sich bis spätestens 31. März 2021 aus allen politischen Ämtern zurückzuziehen, um allen Beteiligten eine unnötige Hängepartie zu ersparen. "Das ist vor dem Hintergrund der Geschehnisse unausweichlich, folgerichtig und konsequent", schreibt der Kreisvorstand nach einer Sondersitzung.

Der Wortlaut der Erklärung:

"1. Der gesamte Kreisvorstand der CDU Mannheim war und ist überrascht, schockiert und fassungslos über die beschriebenen Vorgänge. Die von Nikolas Löbel betriebene provisionsabhängige Vermittlung von Corona-Schutzmasken in der Corona-Pandemie ist nicht zu tolerieren und erfordert Konsequenzen. Wir verurteilen dieses Verhalten ausdrücklich und distanzieren uns davon. Es widerspricht ohne jeden Zweifel unseren Wertevorstellungen als christlich geprägte Rechtsstaatspartei. Die Ablehnung dieses Verhaltens in der Bevölkerung verstehen und teilen wir ausdrücklich.



2. Wir begrüßen den Rückzug von Nikolas Löbel aus allen politischen Ämtern und Mandaten. Wir fordern und appellieren an ihn, diesen Rückzug von allen Ämtern und Mandaten bis spätestens 31. März 2021 zu vollziehen, um allen Beteiligten eine unnötige Hängepartie zu ersparen. Das ist vor dem Hintergrund der Geschehnisse unausweichlich, folgerichtig und konsequent. Wir werden uns bemühen, die von diesem Schritt betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel in den kommenden Wochen bei der beruflichen Neuorientierung zu unterstützten.



3. Wir erkennen mit Dank die bisherigen Verdienste von Nikolas Löbel an. Mit seiner politischen Arbeit konnte er unter anderem wichtige Bundesförderung für Mannheim einwerben, die unserer Stadt zu Gute kommen, beispielsweise für das Nationaltheater, für mehr Sicherheit im Radverkehr und für das Museumschiff.



4. Davon abgesehen betonen wir nachdrücklich, dass wir jegliches Verhalten, das einer ordnungs- und pflichtgemäßen Ausübung eines Mandats entgegenstehen, entschieden ablehnen. Das gilt insbesondere für die Wahrnehmung und Nutzung eines Mandats für privatwirtschaftliche Zwecke.



5. Wir werden zeitnah alle erforderlichen Schritte abstimmen und einleiten, die für eine personelle Neuaufstellung des CDU-Kreisverbandes Mannheim erforderlich sind. Über diese weiteren Schritte werden wir zu gegebener Zeit informieren."



CDU-Fraktionschef Claudius Kranz hatte nach dem offiziellen Teil der Sitzung dieser Redaktion gesagt, er ich mit der Entscheidung des Kreisvorstandes überein, dass der Rücktritt von den Mandaten, Stadtrat und Bundestag, bereits zum 31. März erfolgen muss. Ansonsten sei er der Auffassung, dass die Entscheidung des Rücktritts richtig sei und dass es auch wichtig gewesen sei, Löbel die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidungen selbst zu treffen.

Der Kreisvorstand der CDU Mannheim besteht aus folgenden Personen:

Nikolas Löbel (Vorsitzender), Katharina Funck und Egon Manz (beide stellvertretende Vorsitzende), Thorsten Bock (Schatzmeister), Christian Stalf (Schriftführer), Christian Hötting (Pressereferent), Philipp Rudi (Internetbeauftragter), Christopher Corr (Mitgliederbeauftragter) sowie den Beisitzern Thomas Hornung, Marianne Seitz, Alisa Butterbach, Wilken Mampel, Sabine Brenner, Christoph Hambusch, Oliver Althausen, Adelheid Weiss, Alexander Fleck, Gabriele Fleck, Lennart Christ und Sabine Stanke. Zu jeder Sitzung werden zudem der Fraktionsvorsitzende (Claudius Kranz), die beiden CDU-Bürgermeister (Christian Specht und Michael Grötsch) sowie die Ortsvorsitzenden und Ehrenvorsitzenden eingeladen.