  Mannheimer CDU: Erster Kandidat für Löbel-Nachfolge

Mannheim. Der Erste hat seinen Hut öffentlich in den Ring geworfen: René Weißenberger (Bild) bewirbt sich um die Bundestagskandidatur der CDU. Das habe er bereits am Mittwoch der Findungskommission seiner Partei mitgeteilt, wie er in einer eigenen Presseinformation schreibt.

AdUnit urban-intext1

Weißenberger war 2016 als 20-Jähriger zum Vorsitzenden des CDU-Ortsverbands Friedrichsfeld gewählt worden. Nach der Zusammenlegung mit dem Ortsverband Seckenheim 2017 war der Justizfachangestellte zweiter Mann hinter Vorsitzendem Edwin Schweizer. Die Initiative zum Zusammenschluss ging damals von Nikolas Löbel aus. Eben jener legt zum 31. März sein Bundestagsmandat nieder, nachdem er im Oktober erst zum Direktkandidaten der CDU nominiert wurde. Nachdem in der Zwischenzeit die sogenannte Maskenaffäre öffentlich geworden war, trat Löbel sogar komplett aus der CDU aus. Der 34-Jährige soll für die Vermittlung von Schutzmasken rund 250 000 Euro als Provision kassiert haben.

Im Vorstand der Jungen Union

Jetzt soll die Findungskommission der Mannheimer CDU einen Nachfolger benennen. Weißenberger habe ich nach „vielen intensiven Gesprächen mit Familie, Freunden und politischen Weggefährten“ dazu entschlossen, sich „dieser Herausforderung zu stellen“, teilt er selbst mit. Bislang ist er der Einzige, der öffentlich Interesse bekundet hat. 2015 tritt der 25-Jährige der CDU und der Jungen Union bei, in dessen Kreisvorstand er seit 2016 sitzt. Seit 2019 ist er Ersatzmann für den Gemeinderat. Weißenberger sieht seine Schwerpunkte im Bereich Justiz und Sicherheit, Jugend sowie in sozialen Themen.