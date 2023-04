Mannheim. Die Buslinie 49 startet ab Samstag, 1. April, in die Frühjahrssaison. Das verkündete die rnv. Bis voraussichtlich Sonntag, 10. September, pendeln die Busse an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen in Baden-Württemberg in der Zeit von 12:30 Uhr bis etwa 20:30 Uhr im 20-Minutentakt zwischen den Haltestellen Rheingoldhalle und Strandbad. An Ferientagen in Baden-Württemberg fahren die Busse zusätzlich montags bis freitags zwischen 15:30 Uhr und etwa 20:30 Uhr im 20-Minutentakt.

