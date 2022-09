Mannheimer Bürgerdienste am 30. September geschlossen

Mannheim. Am Freitag, den 30.09.2022, bleiben alle Standorte des Fachbereichs Bürgerdienste geschlossen. Eine persönlicher Service ist an diesem Tag somit nicht möglich. Das Servicecenter ist an diesem Tag, wie gewohnt, unter der Behördennummer 115 telefonisch zu erreichen.



Terminvereinbarungen sind möglich unter www.mannheim.de/terminreservierung oder über die Behördennummer 115. Nähere Informationen rund um die Bürgerdienste der Stadt Mannheim finden Sie unter www.mannheim.de/buergerdienste.



