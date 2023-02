Mannheimer Bäder in Fasnachtswoche teilweise länger offen

Mannheim. Die Stadt hat die Öffnungszeiten der Hallenbäder und des Eissportzentrums für die Fasnachtswoche vom 20. bis 26. Februar teilweise erweitert. Wie die Stadt mitteilte, bieten die Bäder folgende Öffnungszeiten an: Das Gartenhallenbad Neckarau ist am Faschingsdienstag und am Donnerstag jeweils eine Stunde länger, von 9 bis 22 Uhr, offen. Am Aschermittwoch kann man von 9 bis 18 Uhr schwimmen gehen. Am Freitag ist das Bad von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Die Saunazeiten bleiben unverändert. Ansonsten gelten die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat am Aschermittwoch und am Donnerstag von 8 bis 21 Uhr offen. Ansonsten gelten normale Zeiten. Das Herschelbad und das Hallenbad Vogelstang sind in der Woche zu normalen Öffnungszeiten besuchbar.

Auch Änderungen auf der Eisbahn

Im Eissportzentrum Herzogenried gibt es in der Fasnachtswoche zusätzliche Eiszeiten und Eislaufangebote. Die Fasnachts-Öffnungszeiten im Überblick: Am Dienstag gibt es von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr Laufzeiten. Von Mittwoch bis Freitag sind die öffentlichen Laufzeiten jeweils von 10 bis 12, 15 bis 18 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Der Lauf für die Generation 50-Plus findet am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und am Freitag von 13.15 bis 14.45 Uhr statt.

Zusätzlich wird in der Faschingszeit wieder der „Schlägerlauf“ für Eishockey-Fans angeboten. Hier haben alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Gelegenheit, es den Profis nachzumachen. Selbst mitzubringen sind die Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf“ wird am Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten.

Anfänger und Eltern mit Kindern können am Samstag jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 14 Uhr Schlittschuh laufen. Während dieser Zeiten stehen auch die Laufhilfen zur Verfügung. Für Fortgeschrittene ist das Eis zur gleichen Zeit in der anderen Halle reserviert.

Auch der Rundlauf durch beide Eishallen wird am Samstag von 18.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr zum Abschluss der Woche angeboten.