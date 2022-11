Mannheimer Abgeordnete streiten über Waffenlieferungen an die Ukraine

Mannheim. Nein, es gibt keine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, in der die vier Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD), Melis Sekmen (Grüne), Konrad Stockmeier (FDP) und Gökay Akbulut (Linke) kommunizieren. „Aber wir laufen uns regelmäßig über den Weg, im Plenum oder in der Bundestagskantine und tauschen uns aus“, erzählt Akbulut während des „MM“-Stadtgesprächs am Dienstagabend in der Kinder- und Jugendbibliothek im Dalberghaus. Die Abgeordneten stellten sich den Fragen von „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz und dem Leiter der Stadtbibliothek Yilmaz Holtz-Ersahin.

Politik mit langem Blick

Seit etwas mehr als einem Jahr sind die Mannheimerinnen und der Mannheimer nun schon Mitglied im Deutschen Bundestag und geben offen zu: Es gibt viel zu tun. „Das Arbeitspensum habe ich unterschätzt, ich war viele Jahre mit viel Herzblut im Mannheimer Gemeinderat, aber das hier ist eine andere Taktung“, sagt Sekmen. Gleichzeitig wundere sie sich über bürokratische Abläufe: So wurde sie in Zeiten der Digitalisierung zum Beispiel gefragt, ob sie ein Faxgerät brauche.

Dass sie in unterschiedlichen Ausschüssen Mitglied sind, Sekmen im Wirtschaftsausschuss, Cademartori unter anderem im Verkehrsausschuss, Stockmeier im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und Akbulut im Familienausschuss, sehen sie als Vorteil an. „Wir haben uns geschickt aufgeteilt, das ist auch gut für Mannheim“, sagt Cademartori. Ansonsten seien sie, wie ihre Politikerkolleginnen und -kollegen in Berlin, von den Ereignissen seit Februar überrollt worden. „Der Angriff Russlands war ein Schock, und ich war nicht darauf vorbereitet, mich mit Waffenlieferungen beschäftigen zu müssen“, so Cademartori. Dass Deutschland die Ukraine mit Ausrüstungs- und Waffenlieferungen unterstützt, sei jedoch richtig. Richtig sei auch das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr gewesen. „Es bereitet einem keine Freude, 100 Milliarden an Schulden aufzunehmen, aber damit wird die Bundeswehr nicht aufgerüstet, sondern überhaupt erst einmal richtig ausgerüstet“, betont Stockmeier. Kritik kommt von der Linken Akbulut. „Waffen verlängern Kriege und führen zu noch mehr Krieg.“ Überdies kritisiert sie den Investitionsstau in anderen Bereichen, etwa der Bildung. „Das ist eine gigantische Summe für die Bundeswehr, die anderswo dringend benötigt wird.“

Dass vor dem Hintergrund des Kriegs und hoher Inflation die Menschen andere Sorgen haben als den Klimaschutz, wie es eine kürzlich veröffentlichte Umfrage nahelegt, kann Sekmen nachvollziehen. Trotzdem warnt sie: „In schlechten Zeiten wird Klimaschutz als etwas betrachtet, das Geld kostet. Aber was kostet es, wenn wir ihn nicht vorantreiben?“ Für sie liegt in der Krise eine Chance, das Tempo für den Klimaschutz zu erhöhen. „Wir beschleunigen gerade die Genehmigungsverfahren für Windparks.“ Das sei für Baden-Württemberg wichtig, wo viele Flächen in der Planung seien. Cademartori unterstreicht: „Kurzfristig müssen wir die Bürger entlasten, langfristig dürfen wir den Pfad in Richtung Klimaschutz nicht verlassen.“

Beim Thema Entlastung gehen die Meinungen auseinander. Während Sekmen betont, dass Geld endlich sei und man sich nicht von Entlastungspaket zu Entlastungspaket hangeln könne, hält Akbulut die Maßnahmen für unzureichend. „Immer mehr Menschen rutschen in Armut ab und driften politisch an den rechten Rand.“ Stockmeier verteidigt derweil den Abwehrschirm über 200 Milliarden Euro zur Dämpfung der Energiekosten. „Wir verhindern volkswirtschaftliche Schäden, die noch höher liegen würden.“

Immer wieder gerne in Mannheim

Von der großen Politik in Berlin nach Mannheim: Alle vier Politikerinnen und Politiker haben zurzeit Wahlkreiswoche, und das genießen sie nach eigenem Bekunden. „In Berlin sind wir in einer Blase unterwegs, darum ist es wichtig, eine Rückmeldung vor Ort zu bekommen“, sagt Cademartori. Stockmeier erklärt, an beiden Orten gerne zu sein. „In den Berliner Wochen kommt man aus dem Dunstkreis des Parlamentsviertels kaum raus, da steige ich immer wieder gerne in Mannheim aus dem Zug und freue mich über jeden Termin, den ich mit dem Fahrrad erledigen kann.“ Sekmen will den Menschen vor allem ein offenes Ohr schenken.