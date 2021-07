Mannheimer Abendakademie gestaltet Kurse immer dann, wann man will

Mannheim. Eine Erfahrung, die niemandem fremd ist: Kurz vor Beginn des gebuchten Kurses kommt etwas dazwischen. Und wenn es nur das schöne Wetter ist… So macht die Mannheimer Abendakademie Lust auf ihr neues Angebot: Denn Abhilfe böten dann die neuen „On-Demand-Kurse“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesem Angebot auf Abruf sind Sport, Tanz und Entspannung möglich, „wo und wann immer die eigene Terminplanung es am besten zulässt“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Teilnehmenden erhalten nach der Buchung einen Zugangslink, mit dem sie ihren Kurs flexibel wahrnehmen können.

„Passend zum Sommer kann man sich etwa bei ,Bachata On Demand‘ (Kursnummer X208001) Freude und Leichtigkeit in den Alltag holen“, heißt es weiter. In ihrem Kurs führt Tanz- und Bewegungstherapeutin Theresa Mietusch in die Grundlagen des Bachata Dominican ein und zeigt Schrittkombinationen, die auch ohne Partner getanzt werden können.

Kreislauf in Schwung bringen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Allen, die fit werden oder bleiben möchten, bietet die Abendakademie zudem bei „Fitness Workout On Demand!“ (Kursnummer X253001) die Möglichkeit, verschiedene Workouts kennenzulernen. Angeleitet von Kursleiterin Petra Tress, „die als erfahrene Kursleiterin genau weiß, was gut für Leib und Seele ist“. So werden Muskeln gestärkt und das eigene Herzkreislaufsystem trainiert. Und vielleicht das eine oder andere Kilogramm Gewicht verloren. Sowohl im Kurspaket „Bachata“ als auch bei „Fitness Workout“ sind insgesamt vier Videos mit einer Länge von je 30 Minuten enthalten. Beide Pakete kosten jeweils 13 Euro, gibt die Abendakademie an.

Der dritte Kurs auf Abruf ist in den kommenden Sommerwochen „Yoga On Demand!“ (Kursnummer X240010) Kursleiterin Evelyn Beyer führt durch drei Yogalektionen à 45 Minuten und zeigt einen Weg, sich mehr Selbstbestimmtheit ins eigene Leben zu holen. Dieses Kurspaket mit drei Yogalektionen à 45 Minuten und kostet ebenfalls 13 Euro. Gebuchte Kurspakete sind jeweils bis 31. Dezember abrufbar. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/10 76 150 und auf der Internetseite der Abendakademie unter www.abendakademie-mannheim.de.