Mannheim zeigt Flagge für Offenheit und Vielfalt

Von Capitol über Wasserturm bis Rosengarten: Am Mittwochabend erstrahlten viele Gebäude in der Stadt in den Farben des Regenbogens.

„War schön, ne?“, sagt Thorsten Riehle (SPD) als der „MM“ ihn auf die Regenbogenbeleuchtung seines Capitols und in der ganzen Stadt anspricht. Der Europäische Fußballverband UEFA hätte seine „Chance vertan“, indem er das Stadion in München nicht hatte beleuchten lassen, macht Riehle gleich darauf deutlich. Am Dienstag hatte die UEFA einen Antrag des Münchner Stadtrats abgelehnt, die Arena während des Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft gegen Ungarn außen in den Farben des Regenbogens zu beleuchten. Bereits Manuel Neuers bunte Kapitänsbinde hatte beim Fußballverband für Irritationen gesorgt – dass nun auf die homophobe Gesetzgebung gegenüber Homosexuellen in Ungarn mit einer Aktion der Solidarität reagiert werden sollte, fand bei den Entscheidern aus Nyon erst Recht keine Gegenliebe. Ungarn hatte vor wenigen Tagen ein Gesetz beschlossen, das künftig die Aufklärung von Minderjährigen über Homosexualität und geschlechtliche Vielfalt verbietet.

„Es geht hier nicht um Politik oder politische Zeichen, sondern um Menschenrechte.“ Deswegen wollte man „Flagge zeigen“, auch in der Veranstaltungsstätte Capitol, die Riehle führt. „Wir verstehen uns als weltoffenes Haus, in dem jede und jeder, der sich in den Grundfesten der Demokratie befindet, willkommen ist“, so Riehle.

Rote Karte für Ausgrenzung

Neben dem Capitol wurden am Mittwochabend parallel mehrere Gebäude in den Regenbogenfarben angestrahlt: Unter anderem die SAP Arena, das Nationaltheater und natürlich der Wasserturm symbolisierten Offenheit und Akzeptanz. Überall in ganz Deutschland wurden zudem Fußballstadien beleuchtet – von Berlin über Wolfsburg bis Frankfurt. „Es ist ein ganz wichtiges, bedeutsames Zeichen, dass so viele wichtige Institutionen und Orte in Mannheim sichtbar Flagge zeigen und Homophobie und Ausgrenzung die Rote Karte zeigen. Der Regenbogen steht für ein respektvolles Zusammenleben in Vielfalt. Das sollte im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein. Denn es ist die Basis für ein friedliches Miteinander.“ Das sagen Margret Göth und Sören Landmann gegenüber dem „Mannheimer Morgen“ zur Beleuchtungsaktion. Sie sind die beiden Beauftragten der Stadt für LSBTI.

