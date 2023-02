Mannheim. Mannheim will „Plastikfreie Stadt“ werden. Dafür hat sich die Verwaltung der gleichnamigen Initiative angeschlossen, die der Rostocker Samuel Drews 2019 ins Leben gerufen hat. Das vorläufige Mindestziel liegt bei einer Reduktion des Einwegplastikverbrauchs um zehn Prozent. Um das zu erreichen, hat die Stadt 18 Monate Zeit.

Bislang nur Mannheim, Rostock und der Ostalbkreis dabei

Die Zahl der Kommunen, die sich der Initiative bislang angeschlossen haben, ist überschaubar: Es sind Mannheim und Rostock sowie der Ostalbkreis. Doch das Konzept steht nach Aussage von Drews erst seit Anfang des Jahres, er hofft, dass sich bald weitere Mitstreiter finden, die dann auch höhere Einsparziele als das Mindestvolumen von zehn Prozent erreichen.

Unternehmen sollen sich einbringen

Erster Schritt zum Label „Plastikfreie Stadt“ ist eine Plastikinventur. Mit Hilfe eines digitalen Tools werden der Plastikverbrauch erfasst und Strategien entwickelt, wie er eingedämmt werden kann. Daneben müssen mindestens 25 Unternehmen und andere Organisationen pro 100 000 Einwohner vom Mitmachen überzeugt werden, in Mannheim sind es also 75. Gleichzeitig soll die Öffentlichkeit durch PR-Kampagnen für das Thema sensibilisiert werden. Die Stadt will so Vorbildfunktion einnehmen, wie ein Sprecher sagte. Zudem hofft man auf ein branchenübergreifendes Netzwerk, um sich mit anderen Städten und Firmen austauschen zu können.

Entsorgung von Müll kostet Städte hohe Summen

Dass sich die Aktion finanziell lohnen kann, zeigt eine Studie des Umweltbundesamts. Danach kostet die Sammlung, Reinigung und Entsorgung von Tüten, Folienverpackungen, To-go-Behältnissen, Luftballons und Tabakprodukten im öffentlichen Bereich die Städte und Kommunen jährlich bis zu 434 Millionen Euro.