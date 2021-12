Keiner spricht gern darüber, aber es ist ein Thema, das alle betrifft: Die Notdurft. Wer längere Zeit in der Innenstadt unterwegs ist, kennt das Problem. Irgendwann muss man eine Toilette aufsuchen. Und nicht immer ist gerade eine in unmittelbarer Nähe. Oder besagte städtische Anlage steht nicht gerade im Ruf, der sauberste Ort zu sein, an dem man sich gerne aufhält. Das liegt weniger daran,

...