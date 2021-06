Mannheim weitet Impfangebot auf dem Waldhof auf gesamten Stadtteil und Luzenberg aus

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat die Sonderimpfaktion auf dem Waldhof auf den kompletten Stadtteil und den Stadtteil Luzenberg ausgeweitet. Wie es aus dem Rathaus heißt, können sich ab Sonntag nun auch die über 18-jährigen Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in diesen Stadtteilen bei den Vor-Ort-Impfungen im Kulturhaus im Osten des Waldhofs gegen das Coronavirus impfen lassen.

Die Impfungen werden noch bis Sonntag, 13. Juni, zwischen 9 Uhr und 14.30 Uhr von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Angebot des Impfbusses wurde ebenso für alle Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Stadtteile ausgeweitet. Der Bus steht voraussichtlich bis einschließlich Montag, 7. Juni, an der Oberen Riedstraße auf dem Parkplatz an der Stadtbahnstrecke an der Einmündung zur Hessischen Straße. Der Standort des Impfbusses ab Dienstag, 8. Juni, soll noch bekannt gegeben werden.

Ursprünglich war das Angebot der Quartiersimpfungen auf den Osten des Waldhofs beschränkt gewesen.