Mannheim: Waldbaden am Karlstern

Mannheim. Ziel ist es, in Einklang mit der Natur und sich selbst zu kommen – Waldbaden. Einen Kurs bieten die Freunde des Karlsterns am Sonntag, 27. März, im Käfertaler Wald an. Die Idee dahinter kommt aus dem Japanischen, es geht um Erholung und Achtsamkeit, um Stressabbau und Gesundheit, um Entschleunigung und Einsetzen der Sinne.

Der Verein hat zwei ausgebildete und zertifizierte Trainerinnen für das Waldbaden engagiert. Etwa drei Stunden dauert der Kurs und die Größe der Gruppe ist auf zehn bis zwölf Personen begrenzt. Zwar richtet sich das Angebot laut Vorsitzendem Wolfgang Katzmarek an Mitglieder und andere Interessierte. Nichtmitglieder kostet die Teilnahme allerdings 10 Euro. Los geht es um 10 Uhr. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende der Karlstern-Freunde entgegen: wolfgang.katzmarek@karlstern.de.