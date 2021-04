Mannheim: Vier Jahre Haft für Sex-Täter

Mannheim. Er war in Berufung gegangen, weil er sich eine Bewährungsstrafe erhofft hatte. Nun muss ein 29-Jähriger wegen Vergewaltigung vier Jahre in Haft. Im November 2019 war der Mann am Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, er legte Berufung ein. Kurz darauf ging auch die Staatsanwältin, die schon damals vier Jahre Haft gefordert hatte, in Berufung. Nach der heutigen Verhandlung hielt die Kammer des Landgerichts - allerdings unter Einbeziehung eines mittlerweile rechtskräftig gewordenen Urteils - ein Strafe von vier Jahren für schuld- und tatangemessen. Gegen dieses Urteil können erneut Rechtsmittel eingelegt werden. Der Mann war im November 2018 über eine Gerüst in eine fremde Wohnung eingestiegen und hatte sich an einer schlafenden Frau vergangen.

AdUnit urban-intext1