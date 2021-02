Mannheim. In Mannheim wird die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Corona-Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) aller Voraussicht nach an diesem Freitag über der kritischen Marke von 50 liegen. Das wäre dann der siebte Tag in Folge.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen auf der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Wie viele Coronavirus-Fälle wurden in der Region registriert? Wir geben einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis. Die Zahlen werden laufend aktualisiert. Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus: Fallzahlen und Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim Wie entwickeln sich die Corona-Fallzahlen in Mannheim? Wie hoch ist die 7-Tage-Inzidenz? Wir geben einen aktuellen Überblick in Grafiken. Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Wie verläuft der Kampf gegen die Corona-Pandemie in der Region, Deutschland und der Welt? Die aktuelle Lage im Liveblog. Mehr erfahren Link Nichts verpassen: Zum kostenlosen 30-Tage-Probe-Abo des Mannheimer Morgen Verschärfter Lockdown, Impfungen, milliardenschwere Wirtschaftshilfen – alle Entwicklungen zum Coronavirus: Jetzt 30 Tage gratis E-Paper und Morgenweb lesen Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Dennoch will die Stadt auf die Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre verzichten. "Die im Erlass des Sozialministeriums angesprochene nächtliche Ausgangsbeschränkung nach einer höheren Inzidenz von 50 nach sieben Tagen in Folge ist kein Automatismus", teilte Rathaussprecher Ralf Walther am Freitagnachmittag auf Anfrage dieser Redaktion mit. Relevant sei auch das lokale Infektionsgeschehen.

"Die Stadt Mannheim schätzt heute die Infektionslage insofern als nicht diffus ein, da die aktuellen Zahlen stark von Clustern geprägt werden, die vom Gesundheitsamt als nachverfolgbar eingeordnet werden", so Walther. "In diesem Zusammenhang möchten wir aber darauf hinweisen, dass weiterhin die landesweiten Regelungen zu den Kontaktbeschränkungen gelten." Die aktuellen Corona-Zahlen wird die Stadt dann am Abend vermelden (Bericht folgt).