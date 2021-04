Mannheim. Angesichts nach wie vor hoher Corona-Zahlen hat die Stadt Mannheim ihre nächtliche Ausgangssperre bis einschließlich 18. April um eine Woche verlängert. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Freitagnachmittag erlassen. Eigentlich hätte die Beschränkung schon an diesem Sonntag nach 17 Tagen enden sollen. Doch die baden-württembergische Corona-Landesverordnung, die ebenfalls bis 18. April gilt, sieht die Ausgangssperre unverändert in allen Kommunen vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Neuinfektionen umgerechnet auf 100 000 Einwohner) wie in Mannheim konstant über 100 liegt und in denen ein diffuses Infektionsgeschehen herrscht.

Zur Begründung heißt es in der städtischen Allgemeinverfügung, nach Feststellung des Gesundheitsamt wäre ohne die Verlängerung der Ausgangssperre - bei Berücksichtigung aller bisher getroffener anderer Schutzmaßnahmen - die Bekämpfung der Pandemie „erheblich gefährdet“.

Nun dürfen die Menschen in Mannheim auch nächste Woche ihre Wohnungen zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nur aus triftigen Gründen verlassen. Dazu zählt etwa Arbeit, medizinische Termine und Versorgung von Tieren inklusive Gassigehen mit dem Hund.

Erstmals hatte die Stadt - als eine der bundesweit ersten Kommunen - am 4. Dezember eine nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Damals war sie zunächst nur auf zehn Tage befristet. Aber nachdem diese Maßnahme wenig später via Landesverordnung für ganz Baden-Württemberg übernommen wurde, blieb sie in Mannheim zweieinhalb Monate in Kraft, ehe die Inzidenz Mitte Februar unter 100 sank. Wegen steigender Zahlen und eines zunehmend diffusen Infektionsgeschehens verhängte die Stadt dann die Ausgangssperre ab 26. März erneut.

